Salta, fa battute, balla e canta, ma l'Ariston non è il palco di Edoardo Leo: "Artisti della democrazia" Il carrozzone Rai non si Leo arriva all'Ariston per presentare la sua nuova fiction e poi

Salta la fiction Rai sul prete rosso Don Andrea Gallo. Sinistra sul piede di guerra: “Vale come Mameli” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Sinistra sul piede di guerra anche per le fiction Rai: il pretesto nasce dallo slittamento della fiction su don Andrea Gallo (morto nel 2013), slittamento dettato da problemi di budget. Una protesta che scaturisce da una logica singolare: quando governa la Sinistra, bisogna produrre le fiction che piacciono alla Sinistra. Quando governa la destra, bisogna sempre produrre le fiction che piacciono alla Sinistra. Fa da eco a questa bizzare tesi il presidente del sindacato dei giornalisti italiani, Vittorio Di Trapani. “Ridurre la sospensione della fiction Rai su Don Gallo a questione economica ha il sapore di un alibi. Nessun budget è ... Leggi tutta la notizia su secoloditalia (Di giovedì 15 febbraio 2024)suldianche per leRai: ilsto nasce dallo slittamento dellasu don(morto nel 2013), slittamento dettato da problemi di budget. Una protesta che scaturisce da una logica singolare: quando governa la, bisogna produrre leche piacciono alla. Quando governa la destra, bisogna sempre produrre leche piacciono alla. Fa da eco a questa bizzare tesi il presidente del sindacato dei giornalisti italiani, Vittorio Di Trapani. “Ridurre la sospensione dellaRai su Dona questione economica ha il sapore di un alibi. Nessun budget è ...

Advertising

Altre Notizie

Doc 3, la fiction salta l'8 febbraio, i fan polemici: 'Che noia, guarderemo Terra amara' L'appuntamento con Doc 3 - Nelle tue mani salta nella serata di giovedì 8 febbraio 2024. La fiction che vede protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli non sarà trasmessa per lasciare spazio su Rai 1 ... Doc 3: la quinta puntata non va in onda l’8 febbraio La quinta puntata di Doc - Nelle Tue Mani 3 salta l'appuntamento di giovedì 8 febbraio: ecco perché non va in onda la fiction ...

Video di Tendenza