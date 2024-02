Salerno | sequestrati capi d’abbigliamento di un noto brand

Novantamila capi e accessori di abbigliamento sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza che ha denunciato i titolari di quattro attività commerciali, due a Salerno e altre due a Pontecagnano. I sequestri

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di, a seguito di controlli mirati alla prevenzione e alla repressione della vendita di articoli con marchi contraffatti, ha individuato quattro negozi, di cui due nel centro cittadino e due nel Comune di Pontecagnano-Faiano, sottoponendo a sequestro circa 90 mila pezzi e denunciando i titolari delle attività commerciali per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione. In particolare, l’attività investigativa, svolta mediante osservazioni e pedinamenti, ha consentito di individuare anche un deposito sito nella zona orientale diove venivano stoccati i predetticontraffatti, ritraenti marchi dei più noti, tra i quali Paciotti, Vogue, Cavalli. Segui ZON.IT su Google News.