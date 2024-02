Salerno | pubblicato studio della Fondazione Ebris su Horizon

Salerno . È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica 'Horizon', l'organo ufficiale della Direzione generale Ricerca e Innovazione della Commissione europea, lo studio condotto dalla

(Di giovedì 15 febbraio 2024) È statosulla prestigiosa rivista scientifica “”, l’organo ufficialeDirezione generale Ricerca e InnovazioneCommissione Europea, locondotto dalladinell’ambito del progetto “Gemma” relativo alla correlazione tra i microrganismi nell’intestino umano e i disturbi dello sviluppo neurologico. Il progetto GEMMA si propone di comprendere i meccanismi di sviluppo dell’ASD (Disturbi dello spettro autistico), spiegando i motivi per cui alcuni bambini manifestano l’autismo e altri no. Tra i fattori che predispongono a tali disturbi rientra la familiarità (ossia avere un fratello/sorella con autismo), ma non è certo l’unico fattore a determinare l’ASD. Il progetto, finanziato dall’Unione ...

Operazione Nostalgia, tanti ex granata all'Arechi. Lo staff: "Solo 2900 biglietti venduti, non è bella figura" Di seguito il post pubblicato dalla pagina Operazione Nostalgia: "Onestamente non ce lo aspettavamo. Eppure è arrivato il sorpasso. Per ora Novara batte Salerno. La vendita dei ...

Tommasetti a Salerno al fianco degli agricoltori Aurelio Tommasetti al fianco di agricoltori. Questa mattina il consigliere regionale della Campania della Lega ha partecipato alla manifestazione tenutasi a Salerno nell’ambito della protesta dei ...

Cento trattori in corteo dalla Piana del Sele a Salerno (ANSA) - SALERNO, 14 FEB - La protesta dei trattori è arrivata a Salerno. Stamane un centinaio di mezzi provenienti ...