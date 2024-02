Devi comunque far valere le tue ragioni anche se non sono valide. per il Servizio Civile Universale ARTICOLO SUCCESSIVO Salerno, grave 25 Gennaio Zerottonove Salerno, EasyJet e Ryanair

Salerno, anche EasyJet pronta a decollare dall’Aeroporto (Di giovedì 15 febbraio 2024) Si scaldano sempre di più i motori. L’Aeroporto di Salerno è pronto a decollare definitivamente. Dopo le vicissitudini delle ultime settimane e le richieste di volo da parte di grosse compagnie come Ryanair, il cerchio si amplia decisamente. La presenza di Volotea è già stata confermata nei giorni scorsi, ed ora c’è anche una nuova pretendente pronta a volare dalla nuova infrastruttura inaugurata. Si tratta di EasyJet. Volotea aveva confermato quattro collegamenti con Nantes, Cagliari, Catania e Verona a partire dal prossimo 11 luglio, che sarà la data del taglio del nastro dell’Aeroporto di Salerno. La compagnia EasyJet, nel frattempo, inizia ad inserire sul proprio sito ufficiale lo scalo di Pontecagnano Faiano come già possibile opzione. Un segnale importante che ... Leggi tutta la notizia su zon (Di giovedì 15 febbraio 2024) Si scaldano sempre di più i motori. L’Aeroporto diè pronto adefinitivamente. Dopo le vicissitudini delle ultime settimane e le richieste di volo da parte di grosse compagnie come Ryanair, il cerchio si amplia decisamente. La presenza di Volotea è già stata confermata nei giorni scorsi, ed ora c’èuna nuova pretendentea volare dalla nuova infrastruttura inaugurata. Si tratta di. Volotea aveva confermato quattro collegamenti con Nantes, Cagliari, Catania e Verona a partire dal prossimo 11 luglio, che sarà la data del taglio del nastro dell’Aeroporto di. La compagnia, nel frattempo, inizia ad inserire sul proprio sito ufficiale lo scalo di Pontecagnano Faiano come già possibile opzione. Un segnale importante che ...

