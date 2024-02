Salernitana | UFFICIALE un'altra cessione | saluta un attaccante

Alle 20.45 l'altra gara di cartello: Monza - Milan affidata a IV Ufficiale: Collu. VAR: Sozza. AVAR: Mazzoleni. Inter - Inter - Salernitana (venerdì 16 febbraio, ore 21) Arbitro: Piccinini di

Tempo di lettura: < 1 minuto Filippo Inzaghi non è più l’allenatore della Salernitana , ora è ufficiale : in una nota la società ne annuncia ... (anteprima24)

UFFICIALE - Juventus Next Gen, Ntenda in prestito al Sion fino a fine stagione La Juventus, tramite il suo sito ufficiale, ha comunicato il passaggio di Jean-Claude Ntenda della Next Gen in pretito al Sion. "Jean-Claude Ntenda seguirà Tommaso Maressa chiudendo la stagione ...

Inter-Salernitana, alcune statistiche e curiosità sui precedenti Un solo pareggio in nove sfide tra Inter e Salernitana in Serie A: 1-1 il 7 aprile 2023 all’Arechi, completano il bilancio sei vittorie nerazzurre e due successi granata. La Salernitana ha ...

Juventus.com - Debrief | Le statistiche di Inter - Juventus Women La Juventus, sul suo sito ufficiale, analizza le statistiche di Inter - Juventus Women di ieri sera in cui le bianconere si sono imposte per 2 reti a 0. "Soltanto Lina Magull (cinque) ...