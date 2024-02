In forma di cooperativa sociale gestisce servizi residenziali e Ma è stato dato spazio anche allo sport che unisce, mette in Salernitana 1919 For special che nel 2019 ha partecipato al Campionato

Salernitana, stato di forma in vista dell’Inter: 1 su 15 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Salernitana, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del neo-tecnico Fabio Liverani arriva alla sfida, dopo un solo punto nelle ultime cinque partite. stato DI forma – Inter e Salernitana si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra ora nelle mani di Fabio Liverani ha raccolto un solo punto. Con Filippo Inzaghi in panchina, infatti, la Salernitana ha solo fatto un pareggio – contro il Torino in trasferta – per 0-0. Prima di questo punto, tre sconfitte: fuori casa con il Napoli all’ultimo secondo (2-1) e due consecutive all’Arechi contro Genoa prima (1-2) e Roma poi (1-2). Infine l’ultima ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di giovedì 15 febbraio 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Inter e, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del neo-tecnico Fabio Liverani arriva alla sfida, dopo un solo punto nelle ultime cinque partite.DI– Inter esi preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra ora nelle mani di Fabio Liverani ha raccolto un solo punto. Con Filippo Inzaghi in panchina, infatti, laha solo fatto un pareggio – contro il Torino in trasferta – per 0-0. Prima di questo punto, tre sconfitte: fuori casa con il Napoli all’ultimo secondo (2-1) e due consecutive all’Arechi contro Genoa prima (1-2) e Roma poi (1-2). Infine l’ultima ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza