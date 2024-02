Salernitana ospite dell’Inter | un ex out! Dubbi e un esordio ? CdS

Il prossimo turno si aprirà con due anticipi nella giornata di venerdì tra cui Inter - Salernitana alle 21.00. Nella giornata di sabato alle 18.00 la Juventus sarà ospite dell'Hellas Verona, mentre

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Domani Inter-. I campani, dopo il cambio di allenatore, saranno ospiti della capolista. Liverani ha alcunida sciogliere. GLI AVVERSARI ? Prima per Fabio Liverani sulla panchina dellae per la terza volta in carriera farà il suo debutto in una panchina proprio a San Siro contro l’Inter. Nelle due precedenti occasioni, col Genoa nel 2013 e con il Lecce nel 2019, aveva sempre perso. La, ultima in classifica a 13 punti, ha ancora diversidi formazione da sciogliere. Mancheranno sicuramente Pirola (ex) e Gyomber e sono a fortissimo rischio anche Pierozzi e Fazio. In difesa, spazio alla coppia Boateng-Manolas. Saràper il greco ex Roma e Napoli. A centrocampo, Liverani schiererà una linea a tre con Coulibaly dal 1?. ...