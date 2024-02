Salernitana | i convocati per l’Inter | sei assenti | la scelta su Manolas

Di seguito, la lista dei convocati per la gara tra Inter e Salernitana. PORTIERI: Costil, Ochoa, Allocca; DIFENSORI: Boateng, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli; CENTROCAMPISTI: Basic,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Fabio Liverani, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match controFabio Liverani, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di domani sera alle 20:45 contro. Prima chiamata per, c’è anche l’altro greco Pasalidis. Sei gli: oltre allo squalificato Bradaric non ci sono Fazio, Gyomber, Ikwuemesi, Pierozzi e Pirola. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Costil, Ochoa, Allocca;Difensori: Boateng,, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli;Centrocampisti: Basic, Coulibaly, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato;Attaccanti: Candreva, Dia, Simy, Tchaouna, Weissman. LEGGI ALTRE ...

