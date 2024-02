Sale sull’ambulanza e la sposta per passare con la sua auto | denunciato 60enne

Un'automobilista è sceso dalla sua auto ed è salito sull' ambulanza che intralciava il traffico , mettendosi alla guida e spostando il mezzo di soccorso alcuni metri più avanti rispetto al luogo in cui i sanitari erano impegnati in un intervento d'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Rovigo, 15 febbraio 2024 – Non passa con l’perché c’è ferma in strada un’ambulanza in emergenza. Allorasul mezzo del 118, si mette alla guida e lo, causando disagi ai soccorritori, e poi se ne va. Un gesto sconsiderato avvenuto lo scorso sabato nel centro rodigino nel corso di un intervento del 118 che ha portato oggi all’identificazione dell’uomo e quindi la sua denuncia per interruzione di pubblico servizio. Cosa è accaduto I fatti risalgono a sabato 10 febbraio sul corso del Popolo, strada principale della città. A seguito di una chiamata al Suem118 il personale sanitario è intervenuto sul posto con un’ambulanza, la quale per necessità di servizio e per il delicato intervento di soccorso da effettuare, si è fermata lungo la via. A quel punto un’mobilista, in difficoltà a ...