Salari troppo bassi la finanza è preoccupata

Roma, 12 feb. (Lab Italia ) - "Alzare i salari e migliorare la qualità del Lavoro deve essere la priorità per favorire la crescita del Paese e per ... (liberoquotidiano)

Salario minimo - Schmit (Ue) : 'In Italia stipendi troppo bassi - il problema va affrontato'

Mentre Giorgia Meloni ride delle opposizioni che protestano per il Salario minimo, in Europa il problema Italiano degli stipendi bassi è chiaro ed ... (247.libero)