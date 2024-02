Sala | «Non vorrei vendere San Siro ad altri! Ma l’interesse c’è»

Ma sono tutte cose che tengo nel cassetto perché non vorrei arrivare a doverlo vendere a qualcun altro'. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , a margine dell'apertura del forum Economia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Giuseppe, Sindaco di Milano, a margine dell’apertura del “Forum Economia Urbana 2024” del Comune di Milano, ancora una volta è tornato a parlare del tema legato allo stadio San. Inter e Milan sono pronte a lasciare il Giuseppe Meazza nei prossimi anni. Di seguito le sue parole riportate da SportFace.it.SAN– Giuseppeparla di San, tenendo in considerazione l’uscita di Inter e Milan indirizzate sempre più a costruire un nuovo impianto di proprietà: «Nonmai arrivare alo stadio però è evidente che noi oggi abbiamo un vincolo che è un contratto d’affitto fino a giugno 2030. Ma se le squadre veramente decidessero di andare via e ci comunicassero formalmente che loro ormai sono su un altro orizzonte, io non ...