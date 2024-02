Ferrari, dove va Sainz? Audi in pole ma non solo . E la Red Bull? Albon candidato al dopo Perez . F1, casting Mercedes tra le suggestioni Alonso, Vettel e Schumacher. "Me lo aspettavo ma sono rimasto

Sainz: «Non mi aspettavo Hamilton in Ferrari, ma ho ancora un anno per dimostrare il mio valore» (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo la firma di Lewis Hamilton con la Ferrari, Carlos Sainz ha rilasciato un'intervista a Dazn. Sul nuovo tipo di preparazione: «Volevo aprire una nuova fase. Quest'anno mi focalizzerò di più sull'aspetto cardiovascolare e sull'esercizio aerobico. Dovrebbe inizialmente aiutarmi a gestire meglio il jet-lag. Ci sono molte gare e, naturalmente, voglio divertirmi quando mi alleno. In questo modo mi alleno di più e meglio». Sulla nuova Ferrari SF24: «La prima cosa che devo dire è che penso che sia una macchina molto bella. Molto diversa dall'anno scorso. Ci sono alcuni cambiamenti grandi che spero vadano nella giusta direzione. Tutte le squadre stanno prendendo cose dagli altri con le pinze e incorporandole nelle loro auto».

