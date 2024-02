S Valentino e le ceneri Sacro e profano insieme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nel sovrumano silenzio di un’alba di febbraio dei primi anni Cinquanta del 1900, le campane di San Giovanni Battista (foto) battono i "tocchettini". Nel buio della stanza gelida qualcosa fruscia, qualcuno si sta alzando dal letto cercando di non svegliare i ragazzi che devono dormire fino all’ora della scuola. Poi tornano silenzio e il buio: ciabatte al piedi, "sciallina" sulle spalle e in testa, mia nonna si è appena vestita ed è uscita per la prima messa nella vicina San Giovanni, la senti salutare per strada qualche amica con cui andrà in chiesa. Non so manco se oggi esiste più la prima messa, ma quelle campane continuano a suonare nel buio dell’alba. La nonna Elisa continua ad alzarsi, noi con le coperte tirate fin sopra le orecchie a pensare che solo i matti fanno quello che fa lei ogni mattina che Dio manda. E con quel freddo! E in più ieri mattina era il giorno delle ...