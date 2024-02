Ryanair vola a Reggio Calabria | nuova rotta da Bologna per l’estate

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 –annuncia lada. Ladel2024 avrà cinque frequenze settimanali e partirà il 25 aprile. I bolognesi potranno quindi prenotare una vacanza estiva anche verso questa, entusiasmantebeneficiando delle tariffe low cost. Dara Brady di: “Siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti bolognesi con l’aggiunta di questaperal nostro operativo summer ‘24, offrendo ancora più scelta per le vacanze estive. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a ...

Lo strano caso della gara adv della Regione Calabria con Ryanair in pole position Un grande appalto pubblicitario, 47 milioni di euro in tre anni, potrebbe (anzi dovrebbe) finire in buona misura nelle mani di una compagnia aerea straniera. Che però ha effettuato regolare gara ed è ...

È ufficiale, addio al volo Foggia-Torino. AdP e Lumiwings puntano su Bergamo: "Scelta più intelligente" La conferma del presidente di Aeroporti di Puglia Vasile. Presto potrebbe essere attivato anche il volo andata e ritorno in giornata per Linate ...

Ryanair, 650 voli e un aereo in più per operativo estivo su Catania CATANIA (ITALPRESS) – Ryanair ha annunciato il nuovo operativo record su Catania per l’estate ’24, con oltre 650 voli settimanali su 40 rotte, incluse 5 nuove destinazioni per l’estate verso Heraklion ...