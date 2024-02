Rotterdam | quando gioca Sinner oggi e dove vederla in tv

gioca Sinner'. Così l'olandese Botic van de Zandschulp quando gli è stato chiesto cosa avesse imparato al termine del doppio 6 - 3 inflittogli da Jannik Sinner al primo turno del torneo di Rotterdam.

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 - Archiviato il facile successo al primo turno contro Botic Van de Zandschulp, Jannikprosegue la rincorsa al titolo del torneo 500 dial secondo turno contro il francese Gael Monfils. Match sicuramente di alto livello e ostico percontro un tennista tenace e lottatore e sicuramente con una maggior variazione di colpi rispetto all’olandese battuto ieri. Tra l’altro Monfils viene dal successo al primo turno contro Denis Shapovalov, eterna promessa che fatica a sbocciare definitivamente, e appare in un buono stato di forma.parte sicuramente favorito ma in passato tra i due ci sono state delle dure battaglie in campo: la partita non sarà affatto da sottovalutare. E’ sempre il solito: Van De Zandschulp battuto a ...