Rotterdam | quando gioca Sinner oggi e dove vedere la partita in tv

gioca Sinner'. Così l'olandese Botic van de Zandschulp quando gli è stato chiesto cosa avesse imparato al termine del doppio 6 - 3 inflittogli da Jannik Sinner al primo turno del torneo di Rotterdam.

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 - Archiviato il facile successo al primo turno contro Botic Van de Zandschulp, Jannikprosegue la rincorsa al titolo del torneo 500 dial secondo turno contro il francese Gael Monfils. Match sicuramente di alto livello e ostico percontro un tennista tenace e lottatore e sicuramente con una maggior variazione di colpi rispetto all’olandese battuto ieri. Tra l’altro Monfils viene dal successo al primo turno contro Denis Shapovalov, eterna promessa che fatica a sbocciare definitivamente, e appare in un buono stato di forma.parte sicuramente favorito ma in passato tra i due ci sono state delle dure battaglie in campo: lanon sarà affatto da sottovalutare. E’ sempre il solito: Van De Zandschulp ...

Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo al torneo ATP 500 di Rotterdam , che andrà in scena sul cemento della località olandese dal 12 al 18 ... (oasport)

Sinner, prova Monfils a Rotterdam: "E' pericoloso, sarà un match duro" Jannik Sinner ha superato lo scoglio della prima partita giocata da campione Slam. L'azzurro prosegue il suo percorso all'ABN AMRO Open, l'ATP 500 ...

Rotterdam, Van de Zandschulp “incorona” Sinner: le sue parole dopo il match Rotterdam, van de Zandschulp esalta Sinner: gioca da numero 1 del mondo. L'azzurro al prossimo turno se la vedrà con Monfils.

Pronostico Sinner-Monfils, i precedenti parlano chiaro come le quote dei bookie Pronostico Sinner-Monfils quote della sfida degli ottavi di finale del torneo di Rotterdam in programma giovedì 15 febbraio alle ore 19.30 ...