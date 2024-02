la sua prestazione in cui Slot lo ha incaricato di marcare Romelu prestazione in cui Slot lo ha incaricato di marcare Romelu Lukaku con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui

"Free Congo DR. Stop the genocide". Così Romelu Lukaku, attaccante belga della Roma ma di madre Congolese, lancia un appello sui social dopo il pareggio (con gol) in casa del Feyenoord. Per festeggiare il suo gol, peraltro, il centravanti al De Kuip ha riprodotto al solito lo stesso gesto che usavano fare nella recente Coppa d'Africa i giocatori della Repubblica Democratica del Congo, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto sta accadendo nel paese africano, dove negli ultimi due mesi gli scontri tra le forze armate governative e le milizie ribelli M23 si sono intensificati.

Romelu Lukaku sui social: “Stop genocidio in Congo” “Free Congo DR. Stop the genocide”. Così Romelu Lukaku, attaccante belga della Roma ma di madre congolese, lancia un appello sui social dopo il pareggio (con gol) in casa del Feyenoord. Per festeggiar ... Ecco cosa significa l'esultanza di Lukaku Dopo l'1-1 Lukaku va verso il fondo si mette la mano sulla bocca e con le dita mima una pistola puntata alla testa. Un'esultanza forte per denunciare quello che accade da trent'anni nella Repubblica ... Esultanza di Lukaku per la DRC Congo: cosa sta succedendo nel paese Al centro degli scontri vi sono le risorse minerarie del paese. Diamanti, coltan, oro, cobalto, rame, niobio. Ricchezze che da parecchi anni sono fonte di conflitti e crisi umanitarie. Secondo le ...

