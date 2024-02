15.15 Roma,trattori arrivano al Circo Massimo Protesta dei trattori a Roma.11 i mezzi agricoli al Circo Massimo, arrivati in corteo dal presidio di Cecchina, lungo la via Appia, scortati dalle forze dell'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 15.15 Protesta dei.11 i mezzi agricoli al, arrivati in corteo dal presidio di Cecchina, lungo la via Appia, scortati dalle forze dell'ordine.Al via la manifestazione indetta dal Cra Agricoltori traditi. "Saremo più di 20 mila" affermano. Raduno anche nella piazza del Campidoglio. Alcune centinaia di rappresentanti delle associazioni Popolo produttivo e Altra agricoltura manifestano "contro le politiche che opprimono il settore di chi produce quello che poi si mangia". "Protesta non si fermerà",dicono.