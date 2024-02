Romagna Mia | ma con l’accento americano Il coro di Toscano e dei soci Usa a fine match

relativo alle gravi condizioni della sanità in Emilia - Romagna, Visto che è abituato a confrontarsi con sindacati di sistema, ma aspetto fiducioso che accetti la mia sfida".

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Non conta, conta lo spirito. Così anche una versione ampiamente rivedibile di ‘Mia’ cantata da chi ha inflessioni americane, può essere da brividi. È chiaro che quando si vince è tutto più facile, per tutti. Restano però immagini che segnano pezzi di storia di un club, di una tifoseria e di una città. Tra Cesena e gli Stati Uniti c’è ben più di un oceano di distanza. Ci sono prima di tutto approcci e consuetudini culturali radicalmente diversi, che in questi anni di presidenza a stelle e strisce sono stati evidenti fin da subito. Ne è un esempio quello che è accaduto per gran parte dello scorso torneo, quando all’Orogel Stadium, prima delle partite casalinghe, gli altoparlanti diffondevano l’inno di Mameli. Negli Usa non è immaginabile iniziare un evento, a partire da quelli sportivi, senza ‘The Star-Spangled Banner’ mentre sui maxi ...