Getty Images Spuntano striscioni in città contro società e Pellegrini. Conte apre sul futuro: "Ho energia per tornare" ? Mentre la Roma si concentra al massimo per prepararsi al meglio alla sfida

Roma, striscioni contro Pellegrini, i tifosi non hanno dimenticato Mourinho (Gazzetta) (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, striscioni contro Pellegrini e per Mourinho, i tifosi non hanno dimenticato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che riferisce di due striscioni: uno che recita «Pellegrini “anello” debole» e l’altro «6-2-24: la storia merita rispetto… Indegni». Scrive la Gazzetta che parte dal ricordo di Feyenoord dove lo scorso anno il capitano sbagliò un rigore. Qui lo scorso anno sbagliò un calcio di rigore, qui questa volta vuole voltare definitivamente pagina. Perché se nel corso dell’era derossiana Lorenzo Pellegrini ha già scritto pagine fondamentali della sua stagione (con tre gol e tre assist, praticamente il 60% dei gol della Roma con il nuovo tecnico ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di giovedì 15 febbraio 2024)e per, inon. Lo scrive ladello Sport che riferisce di due: uno che recita «“anello” debole» e l’altro «6-2-24: la storia merita rispetto… Indegni». Scrive lache parte dal ricordo di Feyenoord dove lo scorso anno il capitano sbagliò un rigore. Qui lo scorso anno sbagliò un calcio di rigore, qui questa volta vuole voltare definitivamente pagina. Perché se nel corso dell’era derossiana Lorenzoha già scritto pagine fondamentali della sua stagione (con tre gol e tre assist, praticamente il 60% dei gol dellacon il nuovo tecnico ...

