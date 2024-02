Roma | Paredes | «Possiamo migliorare ancora | su Lukaku…»

Però sul gol preso però come si sono mossi i giocatori della Roma? Così possiamo dividerci gli uomini che stanno dentro, di solito 4 Sull'impostazione a tre con Paredes spesso non centrale. "Quando

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le parole di Leandro, centrocampista della, dopo il pareggio per 1-1 contro il Feyenoord in Europa League Leandro, centrocampista della, ha parlato a Sky nel post partita del match contro il Feyenoord. PAREGGIO – «Bene, abbiamo fatto una buona partita su un campo molto difficile. Abbiamo sofferto, ci portiamo a casa un bel punto per la partita di giovedì. Dopo ogni partita pensiamo a, dobbiamo continuare così,faremeglio. Lukaku? Siamo tranquilli perché sapevamo che il gol sarebbe arrivato, speriamo possa continuare così».