Roma, mazzette per non multare i turisti: controllore Atac condannato (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dal 2019 l'inchiesta sulla stessa dinamica. Un controllore si prende gioco delle turiste: mazzette per arrotondare lo stipendio. condannato. controllore Atac in manette ANSA(IlCorrieredellacitta.com)5 anni per decretare qualcosa che era solo un'ipotesi, ma ora trova fondamento. Al centro di tutto un controllore Atac noto per aver raggirato delle turiste. Il fatto ora trova riscontro anche in sede legale: condannato a 3 anni di reclusione per induzione indebita a dare o promettere utilità. Sempre la stessa tecnica sul 64, l'uomo aspettava le turiste. Studiava quali fossero quelle più in difficoltà e cercava di mettere a tacere ogni cosa, perchè presumibilmente le malcapitate venivano sorprese senza tagliando, con un compenso di 100 euro.

