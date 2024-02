La squadra di De Rossi ha il merito di non abbattersi e nella grazie al suo bomber Lukaku: sul cross di Leonardo Spinazzola, l' Al De Kuip finisce 1 - 1, per la Roma è un risultato positivo in

Roma, Lukaku: «Non penso al futuro, qui sto vivendo un sogno» (Di giovedì 15 febbraio 2024) Le parole di Romelu Lukaku, attaccante belga della Roma, dopo il pareggio per 1-1 contro il Feyenoord in Europa League Romelu Lukaku, attaccante della Roma, ha parlato a Sky nel post partita del match contro il Feyenoord. PAREGGIO – «Volevamo vincere ma il Feyenoord è una squadra molto forte, soprattutto in fase di possesso. Abbiamo fatto una bella partita, avendo delle occasioni ma è un buon risultato qui a Rotterdam e adesso ci giocheremo tutto nel ritorno a Roma. La nostra forza è che non molliamo fino alla fine. Zalewski oggi ha fatto una partita interessante e chi entra fa la differenza, questo vuol dire che c’è la volontà di fare il bene della Roma». futuro – «Ultimamente era un po’ difficile perché non segnavo però ho continuato a lavorare facendo le ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Le parole di Romelu, attaccante belga della, dopo il pareggio per 1-1 contro il Feyenoord in Europa League Romelu, attaccante della, ha parlato a Sky nel post partita del match contro il Feyenoord. PAREGGIO – «Volevamo vincere ma il Feyenoord è una squadra molto forte, soprattutto in fase di possesso. Abbiamo fatto una bella partita, avendo delle occasioni ma è un buon risultato qui a Rotterdam e adesso ci giocheremo tutto nel ritorno a. La nostra forza è che non molliamo fino alla fine. Zalewski oggi ha fatto una partita interessante e chi entra fa la differenza, questo vuol dire che c’è la volontà di fare il bene della».– «Ultimamente era un po’ difficile perché non segnavo però ho continuato a lavorare facendo le ...

