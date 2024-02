Roma | De Rossi | 'Lukaku è nato facendo gol La rete subita? La responsabilità è mia'

grazie a Romelu Lukaku che risponde nella ripresa al vantaggio Feyenoord - Roma 1 - 1: la partita minuto per minuto e le reazioni la partita minuto per minuto e le reazioni Daniele De Rossi, al

Daniele De, tecnico della, commenta a Sky Sport il pareggio per 1-1 col Feyenoord nella gara di andata del playoff di Europa League:

Tutto pronto per il battesimo europeo di Daniele De Rossi da allenatore. Dopo l’ottimo avvio in campionato, l’ex capitano della... (calciomercato)

Feyenoord Roma , match valevole per la partita di stasera d’Europa League 2023/2024: cronaca, streaming e diretta LIVE La cronaca, sintesi e ... (calcionews24)

La cura Daniele De Rossi continua a portare frutti in casa Roma . E’ andata in scena l’andata dei 16esimi di finale di Europa League sul difficile ... (calcioweb.eu)

Le pagelle di Feyenoord-Roma: Mancini affidabile, qualità Paredes De Rossi 7 Molto riconoscibile il percorso di cambio d’identità anche in Europa, deve tanto lavorare su distanze e scalate della linea a 4 anche se nel secondo tempo la fase difensiva appare molto più ...

Roma, Bove in diffida: ammonito, salta il ritorno dei playoff di Europa League Brutta tegola per la Roma di Daniele De Rossi che, in occasione del ritorno dei playoff di Europa League, dovrà rinunciare a una delle sue pedine più utilizzate.

Feyenoord-Roma 1-1, Lukaku salva De Rossi dalla sconfitta È il belga a pareggiare dopo una distrazione difensiva al termine di un ottimo primo tempo. Il ritorno la prossima settimana Lukaku salva la prima europea di De Rossi: 1-1 sul campo del Feyenoord nell ...