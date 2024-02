Roma | De Rossi compatta il gruppo | “Lukaku? Uno degli attaccanti più forti al mondo”

Savini A disp.: Delibra, Brocci, Baruffa, Righi, Floridi, Rossi, CLASSIFICA : Empoli 38, Frosinone 27, Lazio 26, Roma 25, Ternana ma la Ternana da squadra quadrata linee strette e compatta non

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Adesso laha ritrovato serenità dopo i problemi con Mourinho. I giallohanno strappato un pareggio importante sul campo del Feyenoord nel match di andata dei 16simi di finale. “Le squadrefanno la loro partita ovunque. Chiedo sempre grande aggressività ai miei giocatori, ma qui c’era bisogno di tanta gamba e tanta corsa. Anche oggi i ragazzi hanno fatto la prestazione, sapendo che ci sono dei momenti in cui si soffre”. Sono le dichiarazioni di Daniele Deche, dai microfoni di Sky Sport. “Sul loro gol l’errore di base è mio, non c’è tempo per preparare tutto quello che vorremmo. Dobbiamo lavorare di più su questo fondamentale, bisogna prendere meglio lo spazio della porta prima che parta il cross. Prima di dividerci gli uomini, dobbiamo dividerci bene lo spazio”. “E’ importante che in mezzo al ...