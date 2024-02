Riuniti dopo 42 anni gli ex alunni della scuola elementare

Dall'inizio degli anni Duemila, la progressiva trasformazione il segretario generale della Nato, che dopo aver prorogato la fine Con i ministri della Difesa dei paesi Nato riuniti a Bruxelles,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) PISA Una serata magica e il tempo si è fermato per un gruppo di ex compagni di classe dell’istituto San Giuseppe di Pisa,ben 42dalla loro licenza di quinta. Un evento straordinario che ha riportato alla luce ricordi ed emozioni, reso ancora più speciale dal luogo dell’incontro: la pizzeria “Easy Rider” di Gaetano Ariti a Pisa, gentilmente offerta come cornice dell’evento dal proprietario, uno degli exche ha spalancato le porte del suo locale. Erano in venti, ma la sorpresa più grande è arrivata quando è stata rintracciata l’insegnante di un tempo, Suor Maria Consolata Marletta dell’ordine di San Giuseppe, che oggi vive a Roma. La maestra si è collegata in video e, nella sorpresa generale, ha iniziato a fare l’appello chiamando uno per uno tutti gli ...

