Risultati record per Stellantis | +11% dell’utile netto nel 2023 Tavares | «Gli impianti di Pomigliano e Mirafiori hanno un futuro»

anche questo dato ha raggiunto la cifra record di 12,9 miliardi, italiane' Il colosso automobilistico ha ottenuto ottimi risultati Stellantis si è posizionata al primo posto per i veicoli ibridi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 febbraio 2024) «Voglio essere molto chiaro. Non ci sono trattative in corso con nessuno per una grossa operazione di fusione, sicuramente non con Renault. L’operazione con il gruppo francese è pura e semplice speculazione». A parlare è Carlo, amministratore delegato di, a seguito dell’approvazione dei contidel gruppo automobilistico. L’azienda ha chiuso l’anno con un bilancio decisamente positivo:l’utile netta e +6% i ricavi.per, che ha annunciato un premio medio di 2.112 euro a tutti i dipendenti italiani. Anche sul fronte della produzione, i dati sono più che soddisfacenti. Nelha prodotto in Italia 752mila veicoli, in aumento del +9,6% rispetto all’anno precedente, mentre ...