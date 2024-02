'L'emergenza alluvione in Toscana non è passata. Per la piena ripartenza delle imprese, che stanno facendo sforzi ingenti per ripartire dopo i danni dell'alluvione, è determinante assicurare ristori in

Ristori per l’alluvione. Si amplia la platea: "Rimborsi per auto e altri beni mobili" (Di giovedì 15 febbraio 2024) di Lisa Ciardi Anche le auto e gli altri "beni mobili" entrano formalmente fra quelli coperti dai Ristori per l’alluvione. È quanto prevede una proposta di legge, approvata ieri all’unanimità dal Consiglio regionale, che modifica la legge 51 di dicembre 2023. Già da tempo il presidente della Toscana (e commissario per l’alluvione) Eugenio Giani, aveva annunciato l’intenzione di procedere in questo senso, tanto che la modulistica sul sito della Regione permetteva già di indicare tali danni. Ora però, la novità è stata formalizzata ed entro pochi giorni si potranno presentare le integrazioni necessarie. "Il contributo rimane di 3mila euro – ha spiegato la consigliera Ilaria Bugetti (Pd), presidente della Commissione sviluppo economico – ma l’atto ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di giovedì 15 febbraio 2024) di Lisa Ciardi Anche lee gli" entrano formalmente fra quelli coperti daiper. È quanto prevede una proposta di legge, approvata ieri all’unanimità dal Consiglio regionale, che modifica la legge 51 di dicembre 2023. Già da tempo il presidente della Toscana (e commissario per) Eugenio Giani, aveva annunciato l’intenzione di procedere in questo senso, tanto che la modulistica sul sito della Regione permetteva già di indicare tali danni. Ora però, la novità è stata formalizzata ed entro pochi giorni si potranno presentare le integrazioni necessarie. "Il contributo rimane di 3mila euro – ha spiegato la consigliera Ilaria Bugetti (Pd), presidente della Commissione sviluppo economico – ma l’atto ...

