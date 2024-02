Rissa tra africani in stazione | finisce in disgrazia | Bologna | scatta la rivolta

Ancora una rissa alla stazione di Reggio Emilia questo pomeriggio alle 16.30, scoppiata tra un gruppo di giovani nord africani in piazzale Marconi. Uno dei contendenti sarebbe stato colpito con una bottigliata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Bolognesi sempre più arrabbiati. Da una parte costretti a guidare col naso incollato al contachilometri per evitare multe, visto il limite dei 30 all'ora imposto di recente dalla giunta targata Pd. Dall'altra continuano a vedere la propria città sempre più allo sbando, tra degrado, rapine, baby gang che rubano e devastano, stranieri che stuprano e si pestano in strada. Di giorno come di notte. L'ultimo episodio si è verificato domenica in zona. È qui che un nigeriano e un marocchino, entrambi sui 40 anni, si sono affrontati in unadi inaudita violenza, conclusa con l'intervento del 118 che ha soccorso i litiganti, entrambi feriti, e della polizia che li ha denunciati. Dietro a tanta brutalità, sfociata anche in una bottigliata, il rifiuto di donare una sigaretta. La reazione dell'aggredito, un uomo piuttosto robusto, è stata molto ...