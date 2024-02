Rinnovo della patente o incubo burocratico? Le novità del 2024 per gli over 70 e non solo

Tuttavia, il Codice della Strada prevede un limite massimo di 68 seppur con l'introduzione dell'obbligo del rinnovo annuale. Le Le categorie di patente La patente A è quella dedicata alle moto,

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La normativa riguardante ildi guida, che interesserà anche la futuradigitale, è in costante evoluzione, e così può accadere che anche una mera formalità si possa trasformare in un, specie si è superata la fatidica soglia dei 65 anni, in altri casi 70. Ecco cosa cambia e tutte leintrodotte nel Codicestrada per ilLeggi anche: Ladigitale è quasi realtà: ecco cos’è, come funziona e da quando sarà sugli smartphone Cosa cambia per gli automobilisti70 In presenza di un’età avanzata, è necessario sottoporsi a un esame specialistico per laB. Tale esame attesta lo stato psicofisico del ...