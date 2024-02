“Rimasta schiacciata” Crolla un balcone | donna muore sul colpo La scoperta choc dei soccorsi

L'anziana, che era lì, è rimasta schiacciata e sommersa dalle macerie del balcone venuto giù. Sul posto sono accorsi i soccorritori, tra loro anche il personale del 118 e i vigili del fuoco delle

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) È successo tutto in pochissimi secondi, il boato e poi le urla di chi ha assistito al crollo. La tragedia questa mattina in via Bisaccia, in zona Monte Migliore-Selvotta, nei pressi della solfatara di Pomezia. Non appena lanciato l’allarme, poco dopo mezzogiorno, sul posto sono arrivati due squadre dei vigili del fuoco: la prima dal distaccamento di Pomezia, l’altra dall’Eur. Insieme a loro gli operatori del pronto soccorso sanitari del 118. >> “Mi devo fermare, non ce la faccio”. Il triste annuncio del cantante subito dopo Sanremo 2024: subito l’affetto di colleghi e fan Drammatico lo spettacolo che i soccorritori si sono trovati davanti: ildella palazzina era collassato. A cedere è stata una parte della struttura deldel piano di sopra, il cielino, mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione dello stabile. Il ...