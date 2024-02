A fronte di otto condanne in appello (cinque in primo grado e tre oggi), sono 22 le assoluzioni, comprese quelle che portavano all'Hotel Rigopiano passando per Farindola. Quel report ha enfatizzato

Rigopiano, ventidue assoluzioni. L’ex prefetto condannato in Appello. Il papà di una vittima: non è giustizia (Di giovedì 15 febbraio 2024) Otto colpevoli, tra cui L’ex prefetto di Pescara, per la tragedia dell’hotel Rigopiano in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse il resort sotto al Gran Sasso causando la morte di 29 persone. La corte d’Appello dell’Aquila ieri ha confermato le condanne inflitte in primo grado per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, per i dirigenti della Provincia Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio, responsabili della viabilità nella zona dell’albergo, per L’ex gestore dell’hotel Bruno Di Tommaso e il tecnico Giuseppe Gatto, incaricato da Di Tommaso di progettare alcune strutture antinfortunistiche. Ma oltre a questi, sono stati condannati anche L’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, che dovrà scontare una pena di un anno e otto mesi per falso e ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Otto colpevoli, tra cuidi Pescara, per la tragedia dell’hotelin Abruzzo, il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse il resort sotto al Gran Sasso causando la morte di 29 persone. La corte d’dell’Aquila ieri ha confermato le condanne inflitte in primo grado per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, per i dirigenti della Provincia Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio, responsabili della viabilità nella zona dell’albergo, pergestore dell’hotel Bruno Di Tommaso e il tecnico Giuseppe Gatto, incaricato da Di Tommaso di progettare alcune strutture antinfortunistiche. Ma oltre a questi, sono stati condannati anchedi Pescara Francesco Provolo, che dovrà scontare una pena di un anno e otto mesi per falso e ...

