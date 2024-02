Rigopiano | Sentenza della Corte d' Appello - Esclusi Depistaggio e Omicidio per l' Ex Prefetto

si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Barreca, che ha La sentenza di secondo grado per la tragedia di Rigopiano si è

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L'Aquila - Lad', presieduta da Aldo Manfredi, ha emesso lariguardante il caso, confermando le condanne di primo grado e fornendo nuove decisioni riguardo agli imputati. Francesco Provolo, exdi Pescara, è stato condannato per omissione di atti d'ufficio e falsità ideologica, mentre Leonardo Bianco, dirigenteprefettura di Pescara, è stato condannato per falso. Tuttavia, le accuse diplurimo nei confronti di Provolo non sono state confermate. Il dirigente comunale Enrico Colangeli è stato invece condannato percolposo e lesioni plurime. Le condanne di primo grado per altri imputati, come il sindaco di Farindola Lacchetta e il dirigente ...