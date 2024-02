Riforma Pensioni 2024 scuola | aperte domande opzione donna | quota 103 e Ape fino al 28 2

di un cambiamento che ha degli effetti applicati alle pensioni è necessario considerare il prelievo fiscale e il fatto che nel 2024 attenuato in quanto entrerà in vigore il primo modulo di riforma

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Circa 31.000 lavoratori del settore educativo sono in procinto di andare in pensione il prossimo 1° settembre. Questo dato, comunicato ai rappresentanti sindacali dal Ministero competente, non include i Dirigenti Scolastici, i cui termini per la presentazione dellescadono il 28 febbraio, come stabilito dal contratto. Per quanto riguarda la suddivisione, si prevede che 21.322 insegnanti, 9.154 membri del personale ATA, 459 insegnanti di religione e 57 educatori lascino il loro incarico., le uscite nellacon103 È importante notare che il Ministero ha specificato che questi numeri potrebbero variare a seguito delle verifiche in corso da parte dell’INPS, riguardanti il soddisfacimento dei ...