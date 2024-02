Riapre il ponte di viale Dante : "Ora i lampioni rosso Ferrari" È durata quattro mesi la chiusura del ponte di viale Dante per i lavori di consolidamento (costati oltre un milione di euro) della struttura. Ieri mattina, con un rispetto della tabella di marcia ...

In centro riapre via Fratelli Rosselli. Ecco una passerella d’acciaio. La strada fu inondata dal torrente La prossima settimana sarà riaperta via Fratelli Rosselli ... in pratica la collocazione di una passerella-ponte in acciaio, in modo da non effettuare successivi scassi della sede stradale al momento ...

Oggi e domani ancora chiusa la Siracusa-Catania, nel week end si riapre Proseguono gli incontri informativi e formativi all’interno della galleria “San Demetrio”, sull’autostrada Siracusa-Catania, dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania. Oggi e domani, tra ...