13 febbraio a Rho, nei guai un uomo di 47 anni. Tutto è successo in corso Europa durante un posto di controllo, come riferito dal comando Nicolò Savarino. Quando gli agenti hanno fermato l'auto per

Rho, fermato per un controllo: in auto trovate una mazza da baseball e una scimitarra. Denunciato (Di giovedì 15 febbraio 2024) Rho (Milano), 15 febbraio 2024 - Doveva essere un controllo di routine, di quelli per accertare la corretta presenza di assicurazione e revisione. Ma quando gli agenti della polizia locale di Rho hanno aperto il bagagliaio si sono trovati di fronte una spada cinese, simile ad una scimitarra e una mazza da baseball. Un 47enne italiano, residente in un'altra regione italiana e temporaneamente in città è stato Denunciato per porto abusivo di armi. E' successo mercoledì pomeriggio. Gli agenti lo hanno fermato in corso Europa, ad un posto di controllo. Hanno accertato che fosse in regola con tutti i documenti e poi, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, hanno voluto controllare il bagagliaio. E qui hanno trovato la mazza e la spada. Il 47enne non ha ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di giovedì 15 febbraio 2024) Rho (Milano), 15 febbraio 2024 - Doveva essere undi routine, di quelli per accertare la corretta presenza di assicurazione e revisione. Ma quando gli agenti della polizia locale di Rho hanno aperto il bagagliaio si sono trovati di fronte una spada cinese, simile ad unae unada. Un 47enne italiano, residente in un'altra regione italiana e temporaneamente in città è statoper porto abusivo di armi. E' successo mercoledì pomeriggio. Gli agenti lo hannoin corso Europa, ad un posto di. Hanno accertato che fosse in regola con tutti i documenti e poi, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, hanno voluto controllare il bagagliaio. E qui hanno trovato lae la spada. Il 47enne non ha ...

