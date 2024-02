Retrospettiva della pionieristica artista sudafricana Esther Mahlangu con la sua BMW Art Car in mostra

" Il Castello di Rivoli è stata una realtà pionieristica nella mostre in programma nel nuovo anno troviamo la prima retrospettiva con una nuova produzione che prenderà vita nel corso della mostra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) - CITTÀ DEL CAPO, Sud Africa, 15 febbraio 2024 /PRNewswire/Iziko Museums of South Africa e BMW sono lieti di presentare la"Then I Knew I Was Good at Painting":. A Retrospective. La, curata da Nontobeko Ntombela, ripercorre gli oltre 50 anni di carriera die la sua ascesa comecontemporanea, che le sono valsi la fama mondiale. Lasarà esposta alla Iziko South African National Gallery dal 18 febbraio all'11 agosto 2024. Da lì inizierà il suo tour mondiale, facendo tappa prima al Wits Art Museum di Johannesburg, in Sud Africa, per poi spostarsi negli Stati Uniti all'inizio del 2026.è stata la prima donna e la prima persona africana a dipingere una ...