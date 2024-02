con reti aziendali sviluppate dal datacenter verso l'esterno per cloud - first che richiede un'infrastruttura di rete molto più come una rete WAN avanzata e software - defined (SD - WAN), ed una

Reti WAN più sicure con le funzionalità avanzate dell'NSE 3000 di Cambium Networks (Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 Febbraio 2024 – Il cuore delle funzionalità SD-WAN sono i controlli sullo stato di salute della rete. L'NSE 3000 di Cambium Networks può essere impostato per monitorare lo stato di salute dei collegamenti WAN configurando fino a 5 host di destinazione da sondare a intervalli periodici. Se l'NSE non riceve risposte per un certo numero di sonde, provvederà a instradare il traffico attraverso un link alternativo attivo e vi avviserà automaticamente. L'NSE 3000 dispone di due porte WAN con collegamenti RJ45/SFP da 1 Gbps, che possono essere configurate in modo attivo-attivo o attivo-backup. Ecco come funziona ciascuna di queste modalità: Modalità di backup attivo In questa modalità, c'è un collegamento WAN primario e un collegamento WAN di backup. Il collegamento primario è in genere un ...

