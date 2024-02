Resistenza a pubblico ufficiale | 4 tifosi Bayern denunciati

Bandecchi indagato per resistenza a pubblico ufficiale : “La prossima volta do una testata sui denti” Il sindaco dimissionario di Terni Bandecchi è indagato per resistenza a pubblico ufficiale per la nota rissa in consiglio comunale: "Io pensavo e ... (fanpage)

Stefano Bandecchi indagato per resistenza a pubblico ufficiale : “Ho sempre detto che non mi fido della magistratura Il sindaco dimissionario di Terni Stefano Bandecchi, che qualche giorno fa ha annunciato il passo indietro con un video sui social, è stato indagato ... (ilfattoquotidiano)

Milano - esagitati nei locali e in condominio : tre arresti per resistenza a pubblico ufficiale Milano – Tre arresti della polizia in meno di 24 ore per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri poco prima delle 7.30, in un locale di via Napo ... (ilgiorno)

Ostia : spaccio - rapina e resistenza a pubblico ufficiale. 3 arresti della Polizia Operazione contro lo spaccio di droga e l’illegalità a Ostia, nel X Municipio di Roma: la Polizia arresta tre persone. Dose di crack (credits Canva) ... (ilcorrieredellacitta)