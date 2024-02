Rennes | otto vittorie consecutive e certezze ritrovate Il Milan sfida i rossoneri dei talenti non ancora esplosi

sono sesti con 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, quarantadue gol fatti e trenta subiti. In serata si disputa Milan - Rennes . Il Milan é stato retrocesso dalla

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Si torna sempre dove si è stati bene. Guy Stephan, vice di Didier Deschamps nella nazionale francese, ha giocato per una stagione a. Era il 1980 e in quell’anno è nato suo figlio, Julien, attuale allenatore dei Rouges et Noirs, dopo una lunga trafila iniziata nel 2012 nelle giovanili. Dopo aver condla prima squadra al terzo posto, però, sceglie di dimettersi, accettando l’offerta dello Strasburgo. Dopo due stagioni, torna a casa, ammettendo che quello di lasciare ilè stato un errore, “una decisione affrettata”. Oggi, dopo essere subentrato a Bruno Genesio,ilnell’andata dello spareggio di Europa League. Rispetto alla fase a gironi, ilha perso Nemanja Matic. La squadra rimane un mix di esperienza e talento. Ma non sono pochi i giocatori della ...

Scommesse Europa League: Milan avanti con il Rennes, a 1,67 su Sisal.it. La Roma trova il Feyenoord per il terzo anno di fila: vittoria a 3,50 nelle ultime otto, ha segnato 20 gol e ne ha subiti solo 6. Una sfida che si presenta impegnativa ma che non dovrebbe mettere in dubbio la vittoria rossonera: per gli esperti di Sisal, il Milan parte ...

Interviste: vai alla sezione Insomma, non è un caso se il Rennes continua a macinare punti, con un filotto di nove risultati utili, di cui otto vittorie consecutive, l'ultima domenica a Le Havre (0-1), dove Santamaria è stato il ...

