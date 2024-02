Renée Amato uccisa 6 anni dopo l’amica Alessia Capasso Entrambe vittime di femminicidio

Le passioni di Desyrée e Renée Assieme alla sorella Renée, La ragazza uccisa aveva anche vinto dei premi, mentre la madre lavorava A quanto si apprende, lo zio delle due giovani, Gennaro Amato, è

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – La danza era tutto per. La loro era un’amicizia nata nelle sale della scuola da ballo Mga Studios di Cisterna di Latina, come riporta il Corriere. Poi seifa, il massacro di casa. Quel giorno la vita difu stroncata di botto dalla furia del padre Luigi che alla moglie dalla quale si stava separando, ferendola gravemente, e uccise le due figlie. L’uomo si suicidò. In casasopravvisse solo una donna: Antonietta, la mamma delle due ragazze. A seidi distanza,fa la stessa tragica fine del, questa volta per mano dell’ex fidanzato della sorella, Cristian Sodano. A perdere la vita è anche la madre delle ragazze, Nicoletta Zomparelli. L’unica sopravvissuta ...