Giappone e Regno Unito ufficialmente in recessione Il buon andamento in apertura della Borsa di Tokio arriva all'indomani dell' ingresso ufficiale in zona recessione tecnica dell'economia del

Regno Unito e Giappone in recessione, ma Borsa Tokyo da record sopra quota 38mila punti (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Giappone ha comunicato a sorpresa che la sua economia è entrata in recessione tecnica per il calo dei consumi interni. Mercati della Cina continentale ancora chiusi per la festività del Capodanno lunare Leggi tutta la notizia su ilsole24ore (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilha comunicato a sorpresa che la sua economia è entrata intecnica per il calo dei consumi interni. Mercati della Cina continentale ancora chiusi per la festività del Capodanno lunare

Regno Unito: Pil 4Q peggio delle attese (-0,3% t/t) La lettura preliminare sul Pil del quarto trimestre del Regno Unito ha evidenziato una contrazione dello 0,3% su base trimestrale, peggio del -0,1% atteso, dopo il -0,1% della rilevazione precedente. Uk: -0,3% Pil IV trimestre, +0,1% in tutto il 2023 (RCO) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 feb - Il Pil del Regno Unito nel quarto trimestre 2023 e' sceso dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, quando era sceso dello 0,1%. Nonostante il paese ... Produzione industriale Regno Unito (MoM) in dicembre Regno Unito, Produzione industriale in dicembre su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente +0,5% (la previsione era -0,1%).

