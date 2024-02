Reggia di Caserta | dopo oltre 70 anni ritorna il centrotavola di Raffaele Giovine

ha presentato il suo libro a Caserta, ospite del prestigioso a due passi dalla famosa Reggia vanvitelliana. "Ostuni. Un' napoletano, è da poco più di un anno in congedo dopo aver ricoperto

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 15 febbraio 2024)le statue delle Muse, Talìa e Melpomene, che sono rientrate90alladidalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli, in questi giorni al complesso vanvitelliano è stato restituito il grandeche dal 1953 era in consegna temporanea presso il Palazzo Reale di Napoli. Commissionato dalla città di Napoli quale dono al re Ferdinando II nel 1848, è un raffinato esemplare in porcellana e bronzo decorato da, pittore di porcellane della Real Casa. L’artista eseguì, nella fase più importante e significativa della sua attività, le placchette di forma esagonale di ceramica miniate e dipinte visibili sulla base dele raffiguranti le regge borboniche: la ...