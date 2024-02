Regali di San Valentino | ecco cos’hanno ricevuto le vip

Secondo l'indagine commissionata ad Ispsos da Confesercenti e condotta su scala nazionale, tra cene, regali e viaggi San Valentino vale quasi 1,9 miliardi di euro di spesa . Una spinta rilevante ai consumi e in particolare alla ristorazione : per cene e aperitivi romantici, infatti, gli italiani si

(Di giovedì 15 febbraio 2024) A Sanregna l’amore, e quale occasione migliore per dimostrare i propri sentimenti al partner… magari con un bel regalo? Dai classici mazzi di rose alle giornate alla spa, passando per pranzi di coppia e peluches giganti, i vip sfoggiano sui social i doni avuti. E c’è anche chi hauna supercar… Le rose rosse, un grande classico di SanMatteo Giunta, un peluche gigante per FedeLe rose rosse sono un grande classico nel giorno di San. Il mitico bouquet, se pecca di originalità, di sicuro abbonda in romanticismo ed è sempre molto apprezzato… soprattutto quando è extralarge. Quello che Loris Karius ha fatto recapitare a Diletta Leotta è di dimensioni notevoli e lei lo sfoggia in un post social. Il calciatore ha pensato anche alla piccola Aria, nata ad agosto scorso, scegliendo per lei ...

Firenze, 14 febbraio 2024 - Regalarsi fiori è un gesto semplice e profondo che non passa mai di moda, e per chi li riceve è sempre una sorpresa e un ... (lanazione)

Venezia, 14 febbraio 2024 - San Valentino speciale in casa Pellegrini Giunta. Quest'anno la festa degli innamorati si festeggia in tre: mamma, papà ... (ilrestodelcarlino)

Chanel Totti, regalo esagerato (e costosissimo): la sorpresa del fidanzato Chanel Totti e Cristian Babalus smentiscono le voci di crisi e lui le regala per San Valentino un gioiello costosissimo.

San Valentino single per Belen Rodriguez: lei porta ancora l’anello ma non si fa mancare una frecciatina Belen Rodriguez single a San Valentino, non mancano però le frecciatine all'ex Elio Lorenzoni: eppure l'anello c'è ...

Rubano le rose rosse donate alla figlia morta un anno fa, la rabbia del padre. Regalate per San Valentino La sparizione dei fiori è concisa con l’anniversario dell’incidente. E il padre non accetta che i fiori non ci siano più proprio in questo giorno che coincide con San Valentino. E il sospetto è che ...