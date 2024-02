Recessione tecnica | cosa vuol dire

Cosa aspettarsi in Regno Unito? Il focus è sui tassi Alla luce dei nuovi dati sul Pil del 2023 - e sulla confermata recessione tecnica - l'attenzione è tutta rivolta alle prossime mosse della banca

UK e Giappone: è recessione | I dati dell’economia di Londra e Tokyo Arrivano i dati sul PIL del Regno Unito. Sono peggiori delle aspettative e certificano l’ingresso dell’economia di Londra in recessione tecnica. Per l’ultimo trimestre del 2023 abbiamo infatti un -0,3 ...

Regno Unito tecnicamente in recessione Anche il Giappone finisce in recessione e viene superato dalla Germania come terza economia mondiale L’economia del Regno Unito è in recessione. I dati preliminari dell’ufficio nazionale di statistica ...

Recessione per Giappone e Regno Unito: le cause e le prospettive Le ragioni e le conseguenze della recessione tecnica che ha colpito il Sol Levante e il Regno Unito lo scorso anno, e le future possibili vie di uscita ...