Rebecca Staffelli svela il segreto di Monia a Grande Fratello | un' intensa storia d' amore

di Canale 5 ma sempre distratto ? sbaglia il nome di Rebecca di Canale 5 ma sempre distratto ? sbaglia il nome di Rebecca Staffelli Il giovane romano svela che Danilo ? il padre ? non l'ha mai

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sei un appassionato del? Allora non vorrai perderti le ultime novità da Casa GF! La puntata di ieri ha riservato una sorpresa davvero inaspettata: una nuovad'sta sbocciando, e non tra i concorrenti! La serata è iniziata con una tensione palpabile, a seguito dell'eliminazione del concorrente Vittorio del lunedì 12. Molti concorrenti hanno puntato il dito contro Beatrice, ritenendola responsabile della sua uscita. Ma le cose sono cambiate quando Vittorio è ritornato in casa e ha avuto un confronto diretto con Beatrice e Greta. Il ritorno di Mirko e la rivelazione diLa sorpresa della serata è stata l'arrivo di Mirko, ex concorrente tornato in casa come ospite per qualche giorno. Ma la vera bomba è stata lanciata da...