Realme C67 – La recensione

Smart Device Samsung Galaxy S24 Ultra contro Apple iPhone 15 Pro Max: il confronto Recensione Smart Device Lo smartphone realme C67: la nostra recensione News Smart Device Lo smartphone OPPO A18: velocità e durata a un piccolo prezzo Smart Device Un San Valentino all'insegna della tecnologia: 4 idee regalo News Smart

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – IlC67 emerge come una proposta solida nel mercato degli smartphone di fascia media, distinguendosi per un design moderno e funzionale. Con bordi squadrati e una scocca satinata, offre un tocco di eleganza raro nella sua categoria. IlC67 si distingue per aver eliminato i tradizionali bordi di plastica attorno al