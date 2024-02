Real Madrid | il punto sul mercato | occhi su Yoro

La cessione probabile di Mbappe in estate ai rivali del Real Madrid potrebbe essere il punto di partenza. Quei soldi investiti bene potrebbero rendere la squadra pih' forte. Basta vecchie figurine,

Napoli nella top four europea per incremento dei guadagni: +120 milioni nel 2023 Gli spagnoli del Real Madrid sono in testa alla classifica per quanto riguarda le entrate del calcio nel 2023, mentre la ricca Premier League inglese conta ben nove club nella top 20, ...

Pagina 3 | Mondiale per Club e ranking Uefa: Juve-Napoli-Lazio, la situazione aggiornata Per la qualificazione alla competizione in programma nel 2025 negli Usa saranno presi in considerazione i punti ottenuti nelle ultime quattro Champions League ...

ACB - Passaporto falso di Slaughter, il Barca ora vuole due titoli del Real del 2015 Il Barcelona è sempre in attesa che arrivi con il processo quella "futura sentenza per rivendicare" il campionato e la coppa del 2015 , in cui si classificò secondo dietro al Real Madrid. Lo ha già ...