Ravanusa | 14enne accoltellata al volto durante una festa di carnevale

Ravanusa, 14enne accoltellata al volto durante una festa di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) AGI - Una ragazzina di 14 anni è stata aggredita con tre coltellate, di cui una al, che le ha provocato un taglio suturato con 35 punti,l'ultima notte di festeggiamenti deldi. La giovane, colpita anche alla spalla e alla schiena, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa dall'ospedale Barone Lombardo di Canicatti. I carabinieri stanno indagando per identificare l'autore o l'autrice dell'aggressione. Non è escluso che si sia trattato di una rissa.