Rapina in panetteria con coltello in pugno (Di giovedì 15 febbraio 2024) Affamato, non di pane ma di soldi, che si è fatto consegnare dalla commessa del negozio, una panetteria di Somma Lombardo. Poi il malvivente è fuggito, dopo aver fatto vivere alcuni minuti di paura nel negozio, in corso Europa, in pieno centro città, dove ieri mattina ha messo a segno la sua Rapina. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione sommesse, della Compagnia di Gallarate, allertati dopo il colpo. I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per riuscire a individuare il responsabile. Secondo una prima ricostruzione, in azione sarebbe entrato un uomo, pare da solo, che non avrebbe avuto complici all’esterno: nessuno fuori dal negozio avrebbe notato presenze sospette. Il malvivente, con passamontagna in testa a coprire il volto per non rendersi riconoscibile e un coltello in ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di giovedì 15 febbraio 2024) Affamato, non di pane ma di soldi, che si è fatto consegnare dalla commessa del negozio, unadi Somma Lombardo. Poi il malvivente è fuggito, dopo aver fatto vivere alcuni minuti di paura nel negozio, in corso Europa, in pieno centro città, dove ieri mattina ha messo a segno la sua. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione sommesse, della Compagnia di Gallarate, allertati dopo il colpo. I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per riuscire a individuare il responsabile. Secondo una prima ricostruzione, in azione sarebbe entrato un uomo, pare da solo, che non avrebbe avuto complici all’esterno: nessuno fuori dal negozio avrebbe notato presenze sospette. Il malvivente, con passamontagna in testa a coprire il volto per non rendersi riconoscibile e unin ...

Rapina in panetteria con coltello in pugno Un uomo affamato di soldi ha rapinato una panetteria a Somma Lombardo, minacciando la commessa con un coltello. Dopo aver preso il denaro, è fuggito senza lasciare tracce. Le indagini sono in corso. Somma Lombardo, rapina con tanto di passamontagna dal fornaio. Ladro in fuga col bottino e grande paura per l'esercente SOMMA LOMBARDO – Paura nella mattinata di oggi, mercoledì 14 febbraio, a Somma Lombardo, in un esercizio commerciale. Un uomo con il volto coperto da passamontagna e coltello in mano si è introdotto d ...

